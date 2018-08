181 hardrijders geflitst 03 augustus 2018

De politiezone Weskust hield woensdag op drie locaties een mobiele flitsactie, die vooraf was aangekondigd. Zowel in de Veurnestraat in De Panne, als in de Strandlaan in Sint-Idesbald en de Polderstraat in Oostduinkerke werd er geflitst. Overal bedroeg de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. In de Strandlaan hielden 99 hardrijders zich niet aan de limiet, in de Veurnestraat respecteerden 51 personen de maximumsnelheid niet en in de Polderstraat lieten 31 bestuurders zich betrappen. In een tijdspanne van 5 uur werden er dus 181 zware voeten betrapt. (JHM)