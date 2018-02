18 maanden cel voor aanranding tienermeisjes 28 februari 2018

02u45 0

Een 30-jarige man uit De Panne is veroordeeld tot 18 maanden celstraf voor de aanranding van de eerbaarheid van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Het gaat om een buurmeisje die geregeld bij de man verbleef wanneer de ouders gingen werken, en een vriendinnetje van het buurmeisje. De man duwde het buurmeisje tegen de muur en probeerde haar te tongzoenen en te betasten. De feiten dateren van begin juni 2017 en kwamen kort nadien aan het licht toen het buurmeisje wenend thuiskwam. Er volgde een onderzoek en een verhoor. Beklaagde Steven O. zou tegen de meisjes hebben gezegd dat ze hun ouders niet mochten inlichten. Als ze dat wel deden, zou hij leugens over hen verspreiden. Hij ontkende de aantijgingen, al vond de rechter zijn verklaringen niet geloofwaardig. Naast de celstraf van 18 maanden nam de rechter in Veurne ook voor vijf jaar zijn burgerrechten af. Voor twintig jaar lang mag de veroordeelde eveneens geen werk uitoefenen met een gezags- of vertrouwensrelatie ten aanzien van minderjarigen en moet hij contact met minderjarigen ten strengste vermijden. (BBO)