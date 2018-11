160.000 euro voor hondenweide met 'propere' grond 09 november 2018

De gemeente De Panne trekt 160.000 euro uit voor de sanering van een gebied bij de Vijvers Markey in Adinkerke. "Daar hebben we een hondenweide van 2.000 vierkante meter gecreëerd", zegt milieuschepen Bram Degrieck (Het Plan-b).





"Ondanks opruimacties en maaibeurten blijft de vervuiling, vandaar dat we voor een grondige aanpak gaan. We zullen de grond zestig centimeter afgraven." (GUS)