131 bestuurders geflitst 15 november 2018

In De Panne en Sint-Idesbald werden op dinsdag 131 bestuurders geflitst bij snelheidscontroles. De flitser van de PZ Westkust stond om de beurt in de Veurnestraat en de Koksijdeweg in De Panne en de Strandlaan in Sint-Idesbald. Daar werden respectievelijk 46, 43 en 42 bestuurders op de bon gezet. Overal bedroeg de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur.