127 hardrijders betrapt 14 maart 2018

02u40 0

De politie Westkust betrapte maandag 127 snelheidsovertreders in Oostduinkerke en De Panne. Vijf uur lang stond de flitswagen geparkeerd in afwisselend de Veurnestraat in De Panne en de Polderstraat en Nieuwpoortsesteenweg in Oostduinkerke. Respectievelijk werden 71, 40 en 16 hardrijders betrapt, wat op een totaal van 127 komt. (BBO)