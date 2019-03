113 hardrijders op de bon tijdens aangekondigde controle in Oostduinkerke, De Panne en Wulpen BBO

12 maart 2019

15u41 0 De Panne De politie Westkust heeft maandag 113 hardrijders betrapt in Oostduinkerke, De Panne en Wulpen. De hele dag vonden er snelheidscontroles plaats.

De flitswagen stond beurtelings opgesteld in de Leopold II-laan in Oostduinkerke, de Veurnestraat in De Panne en de Veurnekeiweg in Wulpen. De maximumsnelheid bedraagt er respectievelijk 50, 50 en 70 kilometer per uur. Zowel in de Leopold II-laan in Oostduinkerke en de Veurnestraat in De Panne werden precies 34 hardrijders betrapt. In de Veurnekeiweg werden 45 bestuurders op de bon gezet. Het zorgde voor een totaal van 113 bekeuringen. “De snelheidsacties van maandag waren nochtans aangekondigd. Het bewijst dat heel wat bestuurders nog hardleers zijn”, stelt korpschef Nicholas Paelinck.