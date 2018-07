10 maanden cel voor geweld aan partner, die hem steunt 24 juli 2018

02u40 0

Een man uit De Panne heeft 10 maanden cel met uitstel en 800 euro boete gekregen omdat hij zijn vrouw meermaals had geslagen. Ondanks het feit dat de vrouw al meerdere keren klacht indiende tegen T.D. blijft ze haar partner steunen. Ze ging zelfs zonder schroom naast hem op het beklaagdenbankje zitten. "Want ik heb hem vergeven", sprak ze. Nochtans diende ze al driemaal klacht in tegen hem. Op 8 april 2017 ging de politie langs na een nachtelijke ruzie. T.D. was dronken en had zijn vrouw een zware vuistslag toegediend. Elke dronkenschap van de man resulteert in geweld. Op 7 en 8 oktober werd ze meermaals geslagen, toen hij een weekend naar huis mocht, vanuit zijn begeleiding. T.D. én zijn vrouw hoopten op de opschorting, maar daar ging de rechter niet op in. (JHM)