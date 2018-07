"Wie zit te wachten op jukeboxmuseum?" OPPOSITIE HEKELT INVESTERING VAN 143.000 EURO GUDRUN STEEN

04 juli 2018

02u36 1 De Panne De gemeente investeert 143.000 euro in een jukeboxmuseum in de Kasteelstraat. Eind dit jaar opent het de deuren. De expo toont de collectie van het verlies-latende museum in Menen dat vorig jaar de deuren sloot. Maar zit De Panne wel te wachten op zo'n museum? De oppositie vindt van niet.

Met 5.000 bezoekers per jaar geraakte het jukeboxmuseum in Menen niet uit de kosten. De eigenaar van de collectie jukeboxen en radio's, Geert Olieu, vond in De Panne een nieuwe partner. Een oude meubelzaak in de Kasteelstraat wordt deze zomer nog heringericht. Eind dit jaar wil burgemeester Ann Vanheste (DAS) het museum openen. "We investeren 143.000 euro in de inrichting. Zodra we openen tellen we maandelijks 2000 euro neer voor de huur van het pand en het onderhoud van de toestellen. We zullen niet de volledige collectie kunnen tonen, maar streven naar een wisselende opstelling, zodat het boeiend blijft. Met educatieve pakketten willen we de jeugd bereiken."





Op de gemeenteraad maandagavond lichtten Philip van de Gehucht en Igor De Kok van Le Monde Dumas het ontwerp toe. "De opkomst van de popcultuur linken we aan het jukeboxverhaal, een verhaal dat we in themazones vertellen. Bezoekers nemen de trap of lift naar de eerste verdieping, waar we teruggaan naar het prille begin. We plaatsen daar ook zeldzame pick-ups. Videobeelden maken de geschiedenis duidelijk. In een aparte ruimte plaatsen we de grotere jukeboxen, waar de bezoeker via een touchscreen meer informatie kan opzoeken. Nog een verdieping hoger hebben we aandacht voor de periode rond 1950. Leuk daar is de fotobooth, waar je een foto van jezelf kan nemen in een aangepast decor en die kan delen op sociale media. Terug beneden zetten we de recentere jukeboxen in de kijker en richten we een atelier in. De kelder is de plek waar we de radio's tonen. Nakaarten kan in een ruimte met tafels in de vorm van vinylplaten."





9.000 bezoekers

Oppositieraadslid Cindy Verbrugge (N-VA) stelde zich vragen bij de bezoekersaantallen, de ticketprijzen en de prijs van de stockage van de instrumenten die niet tentoongesteld worden. "We hopen jaarlijks 9.000 bezoekers te lokken", antwoordden de ontwerpers. "Een ticketje zal ongeveer vijf euro kosten en een museumbezoek duurt een uurtje. Een cafetaria is er niet omdat er genoeg horeca in de buurt is. Van de 120-tal jukeboxen zullen we er 80 tonen en daarnaast nog eens 300 radio's." Burgemeester Ann Vanheste liet nog weten dat de overige toestellen in een loods of in Menen gestockeerd zullen worden. De meerderheid ziet het museum als een all-weather attractie. De oppositie vindt het een grote investering voor een beperkt publiek.