"Weg met bos van verkiezingsborden" 22 augustus 2018

02u48 0

De 'Lijst van de Burgemeester' in De Panne roept alle partijen op om niet her en der affiches op te hangen op spaanderplaten in voortuintjes en langs de openbare weg. "We kunnen dat wettelijk niet verbieden, vandaar de oproep", zegt burgemeester Ann Vanheste (DAS). "We trekken het aantal officiële borden wel op van zeven naar twaalf en die zetten we mooi verspreid over onze gemeente. We hopen dat de collega's onze visie volgen zodat we geen bos met vuile verkiezingsborden hebben. Zelf zullen we enkel de officiële borden gebruiken en raamaffiches. Deze legislatuur hebben we sterk ingezet op het milieu met onder meer extra afvalcontainers. Ook in verkiezingstijden gaan we op dat elan verder." (GUS)