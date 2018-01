"We zijn hiervoor te oud geworden" VISBAKKERS HOUDEN HET NA KERSTBOOMVERBRANDING VOOR BEKEKEN GUDRUN STEEN

02u51 0 Benny Proot Enkele van de huidige visbakkers. De Panne De tien visbakkers houden het na de kerstboomverbranding van 13 januari op het strand voor bekeken. "We zijn allemaal ouder dan zestig jaar. Dit vrijwilligerswerk wordt ons te zwaar", reageert Karel Tillie. "We zullen de vriendschap en het plezier enorm missen." De gemeente heeft de jeugdraad gevraagd de traditie verder te zetten.

Vijf koppels, allemaal zestigplussers, vormen samen de visbakkers van De Panne. Dat zijn Karel Tillie en Miepke Peters, Edwin Eloy en Christine Vanloo, Ivan Dewulf en Rika Tillie, Pierette Prosec en Charlemagne Ceron, de enige zeventigplusser, Bernard Reynaert en Marina Lanssens. Gekleed in een rode kazuifel, een zwarte broek, matrozentrui en een visserspet bakken ze al decennialang de visjes bruin om ze op vraag van Toerisme De Panne gratis uit te delen op talrijke evenementen. "Per sessie hebben we 120 kilo vis bij. Vaak is dat pladijs maar op een kerstboomverbranding, zoals op 13 januari, bakken we sprot en in de zomer soms mossels", zegt Charlemagne, gekend als 'Theo'. "Even voor het bakken kuisen we alle vis en op de dag zelf zijn we twee uur bezig met de voorbereiding en opkuis. Daartussen bakken we een paar uur. Het vraagt dus wel wat tijd, maar in ruil krijgen we alleen maar lachende gezichten, positieve commentaren en heel veel vriendschap. Die sfeer zullen we het meeste missen. Met de bakkers onderling houden we uiteraard nog contact. We zijn allemaal lid van de Club 50, dat zijn mensen die geboren zijn in 1950 die vaak op uitstap gaan. De voorbije jaren hebben we zoveel plezier gemaakt maar het wordt ons fysiek net iets te zwaar. Telkens alle materiaal in- en uitladen vraagt veel energie. In november vorig jaar deelden we aan de gemeente al mee dat we er na dit seizoen mee stoppen."





Benny Proot Stichter Daniel Delanoye aan het werk.

Lange wachtrijen

Het waren de Pannevissers die in 1972 voor het eerst hun gevangen vis bakten voor de toeristen. Twee jaar later namen de visbakkers van De Panne het over. "Wind en regen zijn boosdoeners, maar de toeristen weten onze vis wel telkens te smaken. Gemiddeld delen we 350 vissen per sessie uit en na twee uur schiet er niets meer over", weet Karel. "In vier pannen met frituurolie op gasvuren bakken we de vis in een paar minuten goudbruin. Voor we dat doen, kruiden we ze met zout, zwarte peper en curry. In de beginperiode hadden we een handvol bakmomenten per jaar, in 2016 waren er dat 30 en vorig jaar 17. Dat is bijzonder tijdrovend. De appreciatie is wel enorm. Wachtrijen van tientallen meters zijn geen uitzondering." Theo pikt in: "We schreven een mooi stukje geschiedenis. Zo waren we erbij toen in 1997 de A18 tussen Adinkerke en Frankrijk open ging of toen groothertogin Josephine-Charlotte op bezoek kwam. Op 13 januari zullen we voor 1.000 mensen sprot bakken. Het zal met gemengde gevoelens zijn dat we stoppen." Burgemeester Ann Vanheste (DAS) beseft het belang van het visbakken.





"Het is iets waarvoor onze gemeente gekend is dus die gewoonte willen we graag behouden. Ik heb de jeugdraad gevraagd om mee te werken en ze bespreken het op 2 februari. Theo kan die jonge mensen helpen om het bakken onder de knie te krijgen. Het zullen dan misschien geen 17 sessies meer zijn, maar het belangrijkste is dat onze inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van gratis gebakken vis."





De kerstboomverbranding met gratis sprot voor iedereen is zaterdag 13 januari tussen 17.30 en 20 uur op het strand bij het Bortierplein.