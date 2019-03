‘Schrik van de kusthoreca’ zit voorlopig niet in de cel, want papierwerk is nog niet klaar. Dus eet ze in De Panne wéér gratis Siebe De Voogt

24 maart 2019

13u39 0 De Panne Ze is nog maar pas veroordeeld tot 15 maanden cel, en toch heeft de ‘schrik van de kusthoreca’ zaterdag opnieuw toegeslagen. In een restaurant op de Zeedijk in De Panne at Nadine W. (48) een croque-monsieur en frietjes, maar de rekening van 19 euro kon ze niet betalen. De politie pakte haar op, maar moest haar toch laten gaan. De administratie om haar in de gevangenis te krijgen, is immers nog niet in orde.

Nadine W. doet dit weekend haar bijnaam opnieuw alle eer aan. De ‘schrik van de kusthoreca’ dook zaterdagavond op in een restaurant op de Zeedijk in De Panne. Ze bestelde er haar gebruikelijke menu: een croque-monsieur, wat frietjes, een cola en een koffietje als afsluiter. Toen het personeel haar de rekening van 19 euro voorschotelde, deelde de tafelschuimster doodleuk mee dat ze geen geld heeft en dus niet kon betalen.

Gescheurde dagvaarding

Het is een tactiek die Nadine W. al maandenlang toepast: van Brugge tot De Haan en Oostende tot De Panne. Het gerecht stond machteloos. Op afzetterij staan immers celstraffen van maximaal 3 maanden, of 6 maanden bij herhaling. Om iemand aan te houden, moet die straf evenwel minimum 1 jaar zijn. W. blijft dus horecazaken afschuimen, zonder achteraf de rekening te betalen.

Op 14 maart, amper anderhalve week geleden, werd de tafelschuimster in de correctionele rechtbank van Brugge bij verstek veroordeeld tot 15 maanden cel voor liefst 28 feiten in horecazaken. Ook twee taxichauffeurs liet ze in de wind staan. “Deze vrouw is van alle markten thuis, zolang ze maar niet hoefde te betalen”, sprak de procureur toen. Bij een van haar arrestaties had Nadine W. zelfs een gescheurde dagvaarding mee, die ze twee dagen voordien bij nieuwe feiten had ontvangen. “Ze lacht justitie en politie gewoon uit. Haar houding is verwerpelijk”, klonk het in de rechtbank.

Nog niet geseind

Na de feiten zaterdagavond in De Panne sloeg de politie Westkust Nadine W. in de boeien. Ze werd voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat, maar mocht nadien beschikken. Er werd wel een proces-verbaal opgesteld. “Ondanks haar veroordeling stond de dame nog niet geseind met een bevel tot gevangenneming”, stelt de politie. “De administratie daarover was nog niet in orde. Normaal zal dat deze week wel het geval zijn.”

Los van het feit in De Panne werd W. na haar proces ook al in andere badsteden opnieuw gespot. Het parket kreeg intussen al nieuwe processen-verbaal binnen. De tafelschuimster zal zich later dus sowieso nog opnieuw voor de rechtbank moeten verantwoorden.