'Sahara van Westkust' krijgt tweede leven 24 juli 2018

Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne moet zijn bijnaam van 'Sahara van de Westkust' weer alle eer aandoen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal het grootste en oudste duinengebied van ons land opnieuw laten stuiven. "De duinen groeien meer en meer dicht wat niet goed is voor de biodiversiteit", zegt Reinhardt Strubbe van ANB. "Daarom zullen we een gebied van 8,6 hectare vrijmaken van helmgras en duindoorn. Zo krijgt de wind weer vat op het kale zand. Die werken staan voor volgend jaar en het jaar daarop gepland. Ze passen in het project Vedette dat streeft naar een grensoverschrijdend natuurgebied van Duinkerke tot Westende." Over de werken in De Panne loopt in het gemeentehuis een tentoonstelling die je tot eind augustus kan bezoeken.





(GUS)