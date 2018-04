"Noem de ezels gerust onze trouwring" MARIE-FRANÇOISE EN JEROME 50 JAAR GETROUWD GUDRUN STEEN

27 april 2018

02u56 0 De Panne Marie-Françoise Becue (68) en Jerome Bartholomeus (70) zijn 50 jaar getrouwd. Zij stapt al even lang met de ezels naar het strand en Jerome baat strandcabines Talassa uit. Het gouden paar vond de liefde op het strand en voelt nog altijd graag het mulle zand tussen de tenen.

Een halve eeuw geleden nam Marie-Françoise de ezeltjes over van haar schoonmoeder Maria Vanhove. "Noem ze gerust onze trouwring", grapt ze. "Ik was au-pairmeisje in Frankrijk en in 1967 kwam ik op vakantie naar De Panne. Eén blik naar Jerome volstond om de vlinders in mijn buik te laten fladderen. Ik verloor een weddenschap en moest als tegenprestatie Jerome een zoen geven. Zo is dat allemaal begonnen en de liefde is er nog steeds, zowel voor mijn man als voor de ezels", knipoogt ze. Want met de ezels gaat ze nog steeds op wandel. "Vorig jaar maakte ik een kwalijke val toen een van mijn dieren plots een ruk gaf, met een bezeerde schouder als gevolg. Dit seizoen teken ik echter weer present en zal ik regelmatig met Raymonde, Suzette, Liza en Martin naar het strand stappen om daar kinderen te plezieren met een ritje." Ook Jerome zit nog steeds niet stil. "Al ruim 20 jaar baat ik de acht strandcabines Talassa uit en ik ben niet van plan te stoppen. Wat zou ik anders moeten doen in het seizoen? Vroeger combineerde ik dat zelfs met een job als visser of garagist."





Schone tijd

"Jaren geleden wandelden we nog met 22 ezels naar het strand, vandaag zijn er dat nog maar vier. Vaak is het uit nostalgie naar hun kindertijd dat ouders hun kinderen een ritje laten maken", weet het koppel. "Het is exact 1,8 kilometer stappen van bij ons thuis naar het strand. Toen we zelf nog op de rug van de ezel konden, deden we er een half uur over, maar tegenwoordig duurt het een uur, want we moeten er noodgedwongen naast lopen", vertelt Marie-Françoise. Ze heeft al die jaren al heel wat meegemaakt. "Eén keer, het is zeker al 25 jaar geleden, zijn er eens negen ezels ontsnapt uit hun weide. Ze stapten alleen naar het strand en veroorzaakten onderweg uiteraard de nodige verkeerschaos. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. Ook mijn allereerste keer vergeet ik nooit. Ik wist de weg naar zee niet, maar Jerome verzekerde me dat ezel Roza me wel zou brengen. En inderdaad, zij kende de weg met haar ogen dicht. Aan het strand was er door het slechte weer geen volk te bekennen. Toen zei Jerome doodleuk 'Keer maar terug, je kent nu de weg'."





Ze heeft er geen spijt van. "Het waren fantastische jaren op het strand en hopelijk volgen er nog veel. We hebben samen vier kinderen, elf kleinkinderen en één achterkleinkind. Enkel dochter Eliane is in onze voetsporen getreden, zij baat strandcabines Maria uit."