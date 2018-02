"Jury vindt onze keuken verslavend" 'MAMA THAI' UITGEROEPEN TOT BESTE THAIS RESTAURANT VAN VLAANDEREN GUDRUN STEEN

13 februari 2018

02u39 0 De Panne 'Mama Thai' uit De Panne is door het Thaise biermerk Singha Beer uitgeroepen tot het beste Thais restaurant in Vlaanderen en haar wijnkaart is zelfs de beste van België en Nederland. Chef-kok Kanteeya Seetrairat (34) en haar man Laurenzo Moerman (36) brengen aan tafel, volgens de jury, de perfecte balans tussen zoet, zuur, zout en pikant.

Het Thaise biermerk Singha Beer zocht het beste Thaise restaurant in België en Nederland. Voor de recensenten klopte het aan bij restaurantgids Gault & Millau.





"Met ruim 500 stemmen van onze klanten waren we bij de top vijf in België", laat Laurenzo weten. "Onaangekondigd en anoniem kwam de jury bij ons tafelen. In België deden ongeveer 250 Thaise restaurants mee aan de wedstrijd. Voor ons was het de eerste keer dat we meededen."





Eten delen

"We zagen het vooral als een erkenning van de Thaise keuken die nog altijd ten onrechte wordt verward met de Chinese. Mijn vrouw groeide op in het hart van Thailand en serveert gerechten waarvan ze in haar kindertijd genoot. Thais tafelen





staat voor gezelligheid. Soep, een assortiment gerechten met vis, vlees, scampi's en gamba's zetten we samen met een paar bijgerechten op tafel. De gasten kunnen samen delen en vooral genieten."





"Het is een aanpak waarmee we hebben gescoord. Trots zijn we dat we Vlaanderens beste Thais restaurant zijn en met onze wijnkaart zelfs op de eerste plaats in Nederland en België eindigden. Het geeft een feestelijk randje aan de vijfde verjaardag van ons restaurant op 15 februari."





Prima wijnkaart

De jury van de wedstrijd georganiseerd door Singha Beer loofde volgens Laurenzo vooral de juiste balans tussen zoet, zuur, zout en pikant in de gerechten.





"Ze zeiden dat onze keuken verslavend is", lacht het koppel. "Hoewel je eigenlijk genoeg hebt, wil je toch alles op eten. De wijnkaart oogstte ook alleen maar lof. Daarop staan een zeventigtal wijnen die afgestemd zijn op onze gerechten. We werken daarvoor samen met Tom Florizoone van wijnhuis Twinus uit De Panne.





Liefde gevolgd

Chef-kok in 'Mama Thai' is Kanteeya Seetrairat.





"Mijn vrouw is geboren in Phitsanulok. Ik leerde haar veertien jaar geleden kennen toen ik als in- en uitvoerder van decoratiemateriaal naar Thailand reisde. Ik logeerde in het hotel waar Kanteeya werkte. De passie voor koken kreeg ze van haar moeder die kokkin was in een universiteit."





Ze volgde de liefde naar België waar ze samen met haar man een Thais restaurant startte omdat er in de regio weinig aanbod was op dat vlak. Twee jaar geleden kreeg ze van de 'Orde van de 33 Meesterkoks' van België de toque blanche voor haar pure keuken.