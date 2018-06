"Je hoeft hem niet te straffen" KURT (45) NEEMT COLLEGA-TRUCKER NIETS KWALIJK NA DODELIJK ONGEVAL MOEDER JELLE HOUWEN

19 juni 2018

02u41 1 De Panne "Wat mij betreft hoef je die man niet te straffen. Ik ben zelf trucker en begrijp dat zoiets kan gebeuren." Die opmerkelijke woorden sprak Kurt Debusschere uit tegen de politierechter in Veurne. I.C. staat er terecht omdat hij met zijn vuilniskar Kurts moeder Georgette doodreed.

Steun uit onverwachte hoek dus voor I.C., een vrachtwagenchauffeur die met vuilniskarren rondrijdt voor Garwig. Op 17 oktober sloeg het noodlot toe in de Lindenlaan in De Panne. Zonder dat hij het ooit gemerkt heeft reed de man toen de 79-jarige Georgette Cuvelier dood. Hij had er rond 14 uur zijn truck in de straat gemanoeuvreerd om een container op te halen. Hij stapte uit en bediende het mechanisme achteraan de vrachtwagen. Vervolgens reed hij nog met een slakkengangetje 15 meter vooruit om een tweede container op te laden. Het is toen dat Georgette onder de wielen belandde. Maar I.C. had niets in de gaten en vertrok. Drie kilometer verderop werd hij onderschept door de politie. De man wordt nu vervolgd voor onopzettelijke doding.





Omdat Georgette een zwakke weggebruikster was, is de schade al vergoed door de verzekering. Toch kwam haar enige zoon Kurt Debusschere (45) luisteren naar de pleidooien. Hij kreeg zelf het woord en verraste. "Wat mij betreft hoef je die man niet te straffen", sprak Kurt. "Ik ben zelf trucker en weet dat zoiets jammer genoeg kan gebeuren", sprak hij tot de rechter. "Ik heb zelf al meegemaakt dat het niet veel scheelde. Het ongeluk zit in een zéér klein hoekje in zo'n gevaarte. Ik neem die man niks kwalijk. Ik vraag me natuurlijk wel af hoe het is gebeurd maar allicht zullen we het nooit weten. Hij had graag een gesprek met mij aangeknoopt, maar daar heb ik dan weer geen behoefte aan. De zaken zijn wat ze zijn. Naast trucker ben ik ambulancier bij de brandweer van De Panne. Toen mijn collega's de tent hadden geplaatst ben ik nog gepasseerd. Maar toen wist ik nog niet wat er aan de hand was, dat hoorde ik pas thuis. Ik ben niet meer gaan kijken naar mijn mama. Dat zal toch geen fraai zicht geweest zijn. Als laatste beeld wil ik haar passage aan de kazerne twee dagen eerder onthouden. Hoe ze toen lachte en wuifde. Dat onthoud ik."





Vrijspraak

Volgens een verkeersdeskundige had I.C. de bejaarde dame moeten opmerken, hoe kort ook. I.C. en zijn advocaat vragen de vrijspraak. "We weten dat die vrouw niet overstak op het zebrapad en zullen nooit weten hoe ze precies onder de wielen belandde. Maar I.C. heeft ze nooit opgemerkt. Hij is altijd uiterst voorzichtig en rijdt met zijn raampje open en radio stil. Dit was onvermijdbaar." De politierechter had het over een moeilijk vonnis. "Het is niet makkelijk om hier een juridische waarheid uit te halen. Ik zal het dossier grondig bestuderen." Vonnis op 2 juli.