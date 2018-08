"Hij kan al aardig woordje West-Vlaams" KOPPEL BEZORGT WIT-RUSSISCHE DENIS LAATSTE GEZONDHEIDSVAKANTIE GUDRUN STEEN

07 augustus 2018

02u47 0 De Panne Denis Arlouske (17) uit Minsk brengt zijn elfde en meteen ook laatste zomervakantie door bij Freddy Seynhaeve (52) en Marina Vanhove (59) uit De Panne. Het koppel ziet hem als hun Wit-Russische zoon. "Hij kan al een aardig woordje West-Vlaams. Contact zullen we zeker houden. Hij is een jongen naar ons hart."

Via de vzw 'Tsjernobylkinderen. Hoop voor de toekomst' genieten zevenhonderd kinderen uit de buurt van Tsjernobyl van een gezondheidsvakantie in ons land. Zelfs 32 jaar na de ontploffing van een kernreactor bij Wit-Rusland zijn de gevolgen nog voelbaar. "Ik kende de vzw via familie van Marina en toen er pleeggezinnen gezocht werden, hebben we niet getwijfeld", vertelt Freddy. "In 2007 zijn we naar Wit-Rusland gereisd en de armoede die we daar zagen, trof ons diep. Twee jaar later ontfermden we ons over Denis, toen 7 jaar. Hij was zijn ouders verloren, maar dat had niets met de Tsjernobylramp te maken. Hij kon geen woord Nederlands. Met een vertaalboekje hebben we ons uit de nood gered. Ik heb vijf jaar Russisch in avondles gevolgd, want ik werk overdag bij een verfgroothandel in Veurne. Denis kan al een aardig woordje Nederlands of liever West-Vlaams, want dat is de spreektaal bij ons thuis."





Als een zoon

De interesse van gastgezinnen daalt, maar aan het enthousiasme van Freddy zal het niet liggen. "Het is jammer dat zo weinig mensen zich als kandidaat aanmelden", vindt hij. "De dankbaarheid die je krijgt van een pleegkind is onbetaalbaar. We reizen bijna elk jaar naar Minsk, waar we bij de grootouders van Denis logeren. In juli en augustus logeert hij bij ons. Helaas vernamen we vorige week dat zijn grootvader plots overleden is. Een paar jaar geleden verloor hij ook al zijn oudste broer toen hij bij ons was. Denis volgt het ritme van ons dagelijks leven en in het weekend gaan we al eens op uitstap. We zien hem als onze Wit-Russische zoon. Jammer genoeg is het zijn laatste zomervakantie hier omdat hij straks 18 jaar wordt. Maar we zullen zeker contact blijven houden. Denis rondt binnenkort zijn middelbare studies af en klust bij als ober. Hij zou graag in De Panne komen wonen, maar dat ligt niet zo simpel, want Wit-Rusland maakt geen deel uit van Europa. We zien wel wat de toekomst brengt. Onze deur blijft zeker open staan."





Zeelucht

Ook Denis ziet Freddy en Marina als familie. In het sappig West-Vlaams laat hij optekenen dat het 'schone' mensen zijn en dat hij graag ravot met de drie kleinkinderen. "Ik help waar ik kan, tokkel graag op de computer of speel met de Playstation. Het is mijn droom ooit in De Panne te komen wonen. De gezonde zeelucht doet me elke zomer deugd. Eerst nog een jaar middelbaar volgen en daarna zien we wel. Freddy en Marina blijven voor altijd in mijn hart."