"Graag fietspaden én minder parkeerellende" BEWONERS D'ACHTE STELLEN NA JAAR ONDERZOEK WENSLIJST VOOR GUDRUN STEEN

28 maart 2018

02u41 1 De Panne De bewoners van d'Achte, de grootste wijk van De Panne, maken hun verlanglijst bekend. Ze willen fietspaden, speelstraten en een oplossing voor de volle parkeerplaatsen. 21 bewoners gingen een jaar lang op onderzoek in de wijk.

Wijk d'Achte vertegenwoordigt met zijn 2.082 inwoners een vijfde van de bevolking in De Panne. "Tien jaar geleden maakten we al eens een plan op en vandaag zien we dat dezelfde thema's nog steeds de werkpunten zijn", schetst John Vermote, voorzitter van het bewonersplatform van d'Achte. "Als onze bewoners door de wijk trekken, doen ze dat te voet of met de fiets. Maar nergens hebben we een fietspad, behalve de stroken in de Prins Albertstraat. En met de wagen door onze woonbuurt laveren, is geen goede keuze, want bijna nergens vind je een parkeerplaats. We liggen net naast de zone 'betalend parkeren' in het centrum. Al van 's morgens laten automobilisten hun wagen achter in onze wijk, waar parkeren gratis is. Bewonersparkeerkaarten zouden een oplossing zijn. Verder zijn onze bewoners vooral senioren, maar een mix met jonge gezinnen is beter", vindt John. "Uit onderzoek blijkt dat de kansarmoede hoog is en in dezelfde lijn piekt het aantal eenoudergezinnen in d'Achte. De kwaliteit van de woningen kan beter. Het is verkeerd dat je in De Panne nergens betaalbaar kan wonen. Maar dat moet de gemeente meer in de kijker zetten, zodat de jonge mensen niet wegtrekken van de kust. Ook met aanmoedigingspremies of vermindering van de onroerende voorheffing kan je de jeugd in eigen gemeente houden. Initiatieven zoals speelstraten juichen we toe. Kinderen moeten een plek hebben waar ze ongestoord kunnen ravotten. De site bij de oude rijkswachtkazerne biedt daarvoor kansen. Onze wijk sluit aan op de Houtsaegerduinen, maar die zijn nu niet toegankelijk. Waarom kan daar geen wandelpad aangelegd worden?" Verder stellen de bewoners zich vragen bij de gebrekkige busverbinding naar Veurne en willen ze meer winkeldynamiek in de Kasteelstraat.





Shuttlebussen

Veel vragen dus, waar burgemeester Ann Vanheste (sp.a) best wil op antwoorden. "Een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen maakt deel uit van het mobiliteitsplan dat in opmaak is. We hebben de Brouwers- en Verenigingstraat verkeersveiliger ingericht, ook voor fietsers. De mobiliteit kunnen we ook verbeteren met eigen taxi's of shuttlebussen, eventueel samen met Veurne. Extra speelruimte kan op de site van de vroegere rijkswacht, die we volop aan het verwerven zijn. Wat de huisvesting betreft, hebben we fel geïnvesteerd in sociale woningen in onze gemeente. We pleiten ook voor een certificaat als bewijs dat de verhuurder de opgelegde kwaliteitsnormen nastreeft, maar dat is nu nog niet mogelijk. Het wandelpad naar de duinen is een zaak voor het Agentschap Natuur en Bos."