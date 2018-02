"Gemeente dwarsboomt mij wéér" RECHTER GAF FIAT, MAAR TOCH KAN MOBIELE FRITUUR NIET OPENEN BART BOTERMAN

24 februari 2018

02u36 0 De Panne Normaal had de mobiele frituur van Jurgen Gevers (41) gisteren mogen openen. Dat had de rechter beslist na een dispuut met de gemeente. Maar werken van Telenet gooien roet in het eten. "Op de agenda van Telenet hebben wij geen zicht", verdedigt schepen Johan Blieck (CD&V) zich. Bij Telenet klinkt het niettemin dat de termijnen in samenspraak met de gemeente werden afgesproken.

De hele hetze rond Frituur Plaza begon twee jaar geleden toen bekend werd dat frituuruitbater Jurgen Gevers moest opkrassen uit het gebouwtje op de Markt waarin hij zijn frituur uitbaatte. De gemeente laat het marktplein op dit moment herinrichten en er is wat het gemeentebestuur betreft geen plaats meer voor een frietkot. De gemeente verbrak eenzijdig de concessie. Gevers sprak van contractbreuk en stapte naar de rechtbank. Op 1 oktober vorig jaar moest hij niettemin definitief vertrekken en dat deed hij dan ook. Intussen werd het gebouwtje afgebroken. Maar de zaak was nog niet uitgeklaard.





Rechter ter plaatse

De burgerlijke rechter ging in januari samen met alle betrokken partijen op plaatsbezoek op de Markt. Het gemeentebestuur, Gevers en de rechter kwamen tot een akkoord. Tot er een definitief vonnis is over de verbreking van de concessie, die volgens de gemeente De Panne wel wettig verliep, komt er een mobiele frituur. Die mocht vanaf gisteren voor de gevel van het leegstaande Hotel Mon Bijou staan. Maar uiteindelijk kwam er niets van in huis. "Tot mijn ontsteltenis kan ik er helemaal geen mobiele frituur plaatsen. Er ligt een grote berg zand en er zijn verschillende sleuven gegraven. Ik begrijp er niets van. We waren tot een akkoord gekomen en nu word ik opnieuw gedwarsboomd", zegt frituuruitbater Jurgen Gevers. Hij was van plan een mobiele frituur te huren, maar liet de leverdatum noodgedwongen uitstellen. "En zo zit ik nog steeds zonder werk", zucht Gevers boos.





Overleg of niet?

Schepen voor Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) ontkent dat de gemeente de mobiele frituur van Gevers wil dwarsbomen. "De werken op de hoek van de Zeelaan en de Markt, voor Hotel Mon Bijou, zijn niet in opdracht van de gemeente. Het gaat om nutswerken van Telenet die samen met de heraanleg van de Markt moeten gebeuren. Op de agenda van Telenet hebben wij geen zicht", aldus Blieck. Bij Telenet klinkt het toch net iets anders. "De termijnen werden op voorhand en in samenspraak met de gemeente afgesproken", zegt Isabelle Geeraerts, woordvoerster van Telenet. "Wij waren helemaal niet op de hoogte van deze kwestie."





Schepen Blieck laat weten dat hij erop zal aandringen dat de werken van Telenet snel worden uitgevoerd. "Wij hebben er geen enkele baat bij dat de komst van de frituur wordt tegengewerkt", benadrukt hij. Een concrete deadline kan hij echter nog niet geven. "Allemaal goed en wel, ondertussen zit ik nog steeds zonder werk en heb ik al maanden geen inkomen. In mei gaat de rechtszaak verder. Dan dien ik een schadeclaim in voor de geleden verliezen", aldus Gevers.