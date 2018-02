"Dankzij Michiel kan iederéén bij ons terecht" CHEQUE STERACTEUR STERARTIEST NAAR SOCIAAL FONDS VILLA ROZEROOD GUDRUN STEEN

21 februari 2018

02u44 0 De Panne Michiel de Meyer zong de pannen van het dak in het Eén-programma Steracteur Sterartiest. Dankzij zijn overwinning eind december viel Villa Rozerood in de prijzen. Het vakantieverblijf voor zieke kindjes en hun gezinnen kreeg een cheque van bijna 20.000 euro van de Meyer overhandigd. "Dankzij Michiel kunnen gezinnen die het minder breed hebben ook bij ons terecht", zegt de directeur.

Michiel de Meyer kent Villa Rozerood dankzij zijn grootvader en oom. Zij hadden eerder al benefietacties op poten gezet voor het respijthuis. "We kregen veel aandacht dankzij Michiels deelname. We roepen hem dan ook uit tot ambassadeur van onze organisatie. Hij heeft beloofd om ook in de toekomst af en toe langs te komen", zegt directeur Mohsen Zagheden (36). "De kinderen leven helemaal op als ze met hun idool mogen praten, spelen en musiceren."





De Meyer kwam eigenhandig de cheque van 19.823,37 euro overhandigen, die hij bijeensprokkelde dankzij ruim 50.000 sms'jes tijdens het Eén-programma. Het geld gaat integraal naar het sociaal fonds van de organisatie. "Gezinnen die financieel krap zitten en bij ons willen verblijven, kunnen daar een beroep op doen", verduidelijkt Zagheden.





Giften broodnodig

Dat zo'n giften voor Villa Rozerood broodnodig zijn, bevestigt de directeur volmondig. "Onze jaarlijkse kosten bedragen 1,2 miljoen euro. Via het Riziv krijgen we amper 392.000 euro. Een optelsom leert ons dat we minimaal 350.000 euro aan giften per jaar nodig hebben om onze werking te kunnen verderzetten. Vanaf januari volgend jaar valt Villa Rozerood niet langer onder het federale Riziv maar onder de Vlaamse overheid. De onderhandelingen met minister Jo Vandeurzen zijn volop aan de gang. We hopen op een aanzienlijke verhoging van onze jaarsubsidie. Extra budget zou ons personeel meer ademruimte geven, zodat ze nog meer kunnen inzetten op de animatie en het contact met de ouders."





Uniek verhaal

Villa Rozerood schrijft voor ons land een uniek verhaal. Het is het enige respijthuis dat zich richt op het volledige gezin. "In 2012 noteerden we 1.098 overnachtingen van zieke kinderen, vorig jaar waren er dat 1.592", zegt Zagheden. Ouders en hun zieke kinderen van over het hele land vinden de weg naar De Panne. "Vaak is dat na doorverwijzing van artsen of ziekenhuizen. Driekwart zijn ongeneeslijk zieke kinderen en elf procent is terminaal. We zitten nu aan een bezetting van negentig procent. Vooral de weekends en vakanties zijn druk. Voor de paasvakantie zijn de zestien kamers al helemaal volzet. We hebben zeventien medewerkers in dienst aangevuld met 45 vrijwilligers. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken, mogen zich zeker aanmelden want er is hier werk genoeg voor wie zich belangeloos wil inzetten."





Meer informatie vind je op de website:





www.villarozerood.be.