"'Beach' lijkt te veel op 'bitch'" ANONIEME KLACHT TEGEN TOERISME DE PANNE OVER ADVERTENTIE

16 mei 2018

02u28 1 De Panne 'Discover the hottest beach of the Flemish coast!': met die slogan en een foto van twee meisjes in bikini adverteert Toerisme De Panne in het magazine van Brussels Airlines. Aanstootgevend en verwarrend, vindt een Franstalige, die anoniem klacht indiende bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP). Want: "'beach' lijkt te veel op 'bitch'".

'Vrouwonvriendelijk' omschrijft de Franstalige het in zijn klacht, gericht aan de JEP. Dat is een onafhankelijke organisatie die eerlijke en verantwoorde reclame verzekert. De klager vindt de toeristische advertentie van De Panne aanstootgevend door de twee jonge meisjes in bikini op het strand. Daarnaast vindt hij dat 'beach' te veel lijkt op 'bitch'. De jury moet de klacht nog moet onderzoeken. "Eind deze week komt onze beslissing op de website www.jep.be", luidt het. In De Panne zijn ze alvast niet van plan hun campagne stop te zetten. "Onze overeenkomst met Brussels Airlines loopt nog tot eind mei", zegt toerismeschepen Bram Degrieck (Het plan - B).





Warm klimaat

"Per maand betalen we 1.300 euro voor die advertentie, die verspreid over drie maanden liefst één miljoen passagiers bereikt. Door het internationale publiek kozen we voor een Engelstalige slogan. Ik verwacht niet dat de JEP de advertentie zal verbieden. Het idee voor het campagnebeeld kwam van onze eigen diensten en ik steun het nog altijd voluit. Datzelfde beeld hebben we twee jaar op de kusttram gezet, met de slagzin 'Het tofste strand van onze kust'. Geen haan kraaide daarnaar", vervolgt Degrieck. "Ook in ons toeristisch drukwerk staan foto's van die shoot, die ruim drie jaar geleden gebeurde met twee kandidates van de verkiezing Miss Elegantie. Die meisjes waren meerderjarig en hebben de foto's zelf gezien. Als die klager in het woord 'beach' te veel 'bitch' ziet, dan is dat een persoonlijke verwarring. Het merendeel van de mensen zal dit wel juist verstaan. Misschien moeten we voor onze najaarscampagne een ouder koppel op het strand zetten, met muts en sjaal? 'Hottest' verwijst ook niet naar die twee knappe dames, maar wel naar ons klimaat. De Westkust heeft de meeste uren zon van het hele land. We hebben ons antwoord ondertussen al doorgegeven aan de JEP. Mocht die instantie ons de gegevens van die klager kunnen bezorgen, dan zullen we die met plezier uitnodigen voor een warm weekend in onze gemeente", aldus schepen Degrieck.