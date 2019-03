“Alcohol? Die test werd beïnvloed door stoffen uit verf”: schilder vecht rijverbod aan voor politierechter JHM

15u18 0 De Panne Een 46-jarige schilder uit De Panne riskeert definitief rij-ongeschikt te worden verklaard omdat de man alcoholverslaafd zou zijn. Hij moest daarvoor van de politierechter langsgaan bij een deskundige om dat te laten onderzoeken. Die voerde een zogenaamde haartest uit waarbij aan de hand van een plukje haar erg nauwkeurig kan worden gezien of iemand de voorbije 6 maanden een alcoholprobleem had.

Die deskundige verklaarde dat J.B. wel degelijk een probleem had. Maar dat wordt door hem en zijn advocaat weerlegd en daarvoor geven ze een opmerkelijke verklaring. “Toen hij de resultaten van zijn test onder ogen kreeg kon hij absoluut niet geloven dat hij verslaafd was en legde meteen een nieuwe haartest af, bij datzelfde laboratorium”, sprak advocaat Thomas Bailleul. “De resultaten waren spectaculair anders. Er is opeens helemaal geen sprake van een alcoholverslaving maar hoogstens van een sociale drinker. Hoe kan zoiets verklaard worden? Op zo’n korte tijd en in hetzelfde laboratorium.”

“Wij hebben een denkpiste: tijdens de eerste haartest kwam hij rechtstreeks van zijn werk al schilder. Zijn haren waren de ganse dag in contact gekomen met vluchtige stoffen uit de verf. Die hebben een bepaalde samenstelling die een invloed kunnen gehad hebben op de test, die zo onbetrouwbaar werd. Tijdens de tweede haartest was zijn haar net gewassen en dat gaf een compleet ander resultaat.” De rechter besloot het zekere voor het onzekere te nemen en beval een nieuwe, derde, haartest. “We kunnen geen enkel risico nemen”, sprak hij. J.B. werd overigens vervolgd omdat hij met 3,08 promille van achter het stuur werd geplukt. Op 17 juni worden de nieuwe resultaten besproken.