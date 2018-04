"Al 10 jaar staat garage blank" EIGENAARS ONDERGRONDSE PARKING DAGEN GEMEENTE VOOR RECHTER

05 april 2018

02u44 0 De Panne De eigenaars van het garagecomplex onder het Canadezenplein dagen de gemeente voor de rechter. Er sijpelt continu water de garages in sinds het plein in 2005 heraangelegd is. "Alles wat op de grond staat wordt nat, en dat al meer dan 10 jaar", klagen ze.

De make-over van het Canadezenplein door de gemeente dateert al van 2005. Hoewel het plein veel mooier oogt, bezorgt het de garagehouders onder dat plein al 10 jaar kopzorgen. Korte tijd na de heraanleg begon er water door te sijpelen naar het VME Garagecomplex. Dat werd eerder aangelegd dan het plein, door een andere aannemer dan die van de gemeente. De overgangslijn van de garages naar het openbaar domein boven is de grote boosdoener. Die voeg zou niet waterdicht zijn.





Een tiental mede-eigenaars zegt last te hebben van water, vooral in de gemeenschappelijke delen. Drie garages blijken zelfs permanent onder te staan. "Ze zijn al tien jaar onbruikbaar", klinkt het. "Zomer en winter, altijd staat er water in. Er kan niks in gestockeerd worden. De auto kan er wel nog staan maar hoe gezond is dat? Het is er altijd vochtig en nat. De garage binnenstappen zonder natte voeten te krijgen, lukt trouwens niet. Er staat altijd een bodempje water."





Naar de rechter

De mede-eigenaars namen ten einde raad in 2014 advocaat Philippe Versyp onder de arm. "Omdat de feiten dreigden te verjaren, zijn we meteen een procedure gestart", zegt meester Versyp. In 2016 stelde een deskundige vast dat het probleem ontegensprekelijk door slecht uitgevoerde werken bij de gemeente ligt. "Er werd aangedrongen op een verzoening, maar al die tijd bleef het stil. Er werd zelfs voorgesteld dat wij iemand de werken zouden laten uitvoeren, maar dat mocht niet van de gemeente. Dus zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen", besluit Versyp.





De mede-eigenaars eisen dat de gemeente veroordeeld wordt en vragen of ze meteen iemand mogen aanstellen om de werken uit te voeren. Die worden geraamd op 75.930 euro. Als de gemeente het toch zelf wil doen en blijft talmen, vragen ze een dwangsom. Enkele eigenaars die hun garage al jaren niet kunnen gebruiken, vragen eveneens een schadevergoeding. De zaak wordt op 23 april gepleit. Een vonnis wordt tegen de zomer verwacht. De Panne wacht die zaak af. "Pas als de uitspraak valt, zullen we ingrijpen en onze aannemer contacteren", zegt burgemeester An Vanheste.