De paashaas komt eraan: op deze 76 plekjes in Vlaanderen kan je gaan brunchen of ontbijten met de hele familie

Over twee weken is het weer Pasen. Dat is het ideale moment voor een brunch of ontbijt met de hele familie. Heel wat horecazaken zetten daar ook op in. Wij gingen op zoek naar een aantal adresjes in heel Vlaanderen waar je het paasfeest uitgebreid kan vieren. Allemaal plaatsen waar je heerlijk kan smullen van eitjes en ander lekkers. Geniet ervan!

WEST-VLAANDEREN

De Panne: Armalot by Julia

Volledig scherm Paasontbijt bij Armalot in De Panne. © Armalot

Armalot by Julia is een echte familiezaak met karakter. De naam verwijst naar de vier kinderen van uitbaters Sandrine en Franky: Arthur, Marie, Charlotte en Julie. In hun restaurant serveren ze ontbijt, lunch en op zaterdagavond ook een diner. Bovenop het restaurant hebben ze drie jaar geleden een B&B gebouwd met drie comfortabele kamers. Lokaal staat centraal. Zowel qua inrichting en decoratie als qua ingrediënten. De zuivel komt van de Beauvoordse Walhoeve, het vlees uit de polders, de verse garnalen van de Nieuwpoortse vismijn en de koffie wordt vers gebrand in Oostende. Confituur maken ze zelf. Al aan het watertanden? Kom hier genieten van een overheerlijk paasontbijt. Reserveren is verplicht.

Waar? E. d’Arripelaan 13, De Panne

Wanneer? Zondag 9 april vanaf 9 uur

Prijs? Het paasontbijt kost 35 euro voor volwassenen en 20 euro voor kinderen

Meer info vind je hier.

Meulebeke: Prêt-à-manger

Volledig scherm Claude Deruyck en Karin Decraemer van cateraar Prêt-à-Manger in hun zaak in de Karel Van Manderstraat in Meulebeke. © Sam Vanacker

Claude Deruyck en Karin Decraemer leveren met Prêt-à-Manger al 10 jaar paasontbijten en -brunches aan huis. Het duo heeft hier al heel wat ervaring mee aangezien ze al veertien jaar de vaste partner zijn voor Bongo, Vivabox en Cadeubox in Midden-West-Vlaanderen. Op 8, 9 en 10 april kan je genieten van een heerlijk ontbijt of brunch. De klant heeft keuze uit verschillende formules en voor kinderen is er een speciaal kids paasontbijt.

Waar? Karel van Manderstraat 52, Meulebeke

Wanneer? Vrijdag 8, 9 en 10 april tussen 7.30 en 10 uur

Prijs? Een basis paasbrunch kost 27,50 euro en de kinderversie 13,50 euro

Meer info vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Heverlee: De Jacht

Volledig scherm Steppe en Bram ontvangen de paashaas in De Jacht. © De Jacht

Normaal verzorgen ze feesten en evenementen, maar op feestdagen mag het bij Steppe en Bram van De Jacht in Heverlee nog wat meer zijn. “In coronatijden hebben we elk weekend takeaway aangeboden. Momenteel is de vraag gezakt, maar op feestdagen vinden er toch heel wat mensen hun weg naar onze afhaalbrunches en gerechten.” Die worden met veel liefde en producten uit eigen streek bereid. Op Pasen en paasmaandag kan je er een tafel reserveren en genieten van een luxueuze driegangenbrunch. “Met Pasen zorgen we voor extra kinderanimatie”, aldus Bram en Steppe. “We voorzien een springkasteel en de paashaas komt langs.” Je kan dat weekend trouwens ook afhaalmenu’s en gerechten bestellen. Zo is er ook een uitgebreide brunchbox.

Waar? Naamsesteenweg 581, Heverlee

Wanneer? Zondag 9 en maandag 10 april van 10.30 tot 14.30 uur

Prijs? 64,50 euro (reserveren verplicht), 33 euro voor takeaway

Meer info vind je hier.

Pepingen: ‘t Rest

Volledig scherm In kasteel Ter Rijst kan je heerlijk gaan brunchen. © 't Rest

“Op vraag van velen kunnen we melden dat we op zondag 9 en maandag 10 april een van de eerste brunches in het kasteel organiseren.” Aan het woord is Kenny Pappaert van ‘t Rest in Pepingen, de zaak in kasteel Ter Rijst. De paasbrunch is net iets toegankelijker dan de gastronomische shiften die ze normaal organiseren. Je kan er onder meer genieten van een uitgebreid assortiment aan zoetigheden en hartige gerechten, frisse sapjes, homemade drankjes en koffie. Bovendien kan je je brunch combineren met een wandeling in het prachtige park. “Ons kasteel is gelegen te midden van een openbaar park, een stukje beschermd natuurgebied”, klinkt het. Reserveren kan online, zowel voor zondag als voor maandag. De brunch gaat door in twee verschillende shiften.

Waar? Terrest 2, Pepingen

Wanneer? Zondag 9 en maandag 10 april van 9 tot 12 uur of van 12.30 tot 15.30 uur

Prijs? 59 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

ANTWERPEN

Boechout: Wijndomein Oud Conynsbergh

Volledig scherm Wijndomein Oud Conynsbergh. © Steven Richardson

Een andere feeërieke plek waar je op Pasen smakelijk kan brunchen is het wijndomein Oud Conynsbergh aan Den Steenen Molen in Boechout. Na de brunch kunnen de kids paaseitjes rapen in de wijngaard, terwijl de (groot)ouders sippen van een heerlijk glaasje Boechoutse wijn op het terras. Inschrijven kan door ten laatste voor 31 maart te mailen naar info@oudconynsbergh.be.

Waar? Wijndomein Oud Conynsbergh, Den Steenen Molen, Konijnenbergstraat 2, Boechout

Wanneer? Zondag 9 april van 11 tot 15 uur

Prijs? 40 euro, 15 euro voor kinderen tot 12 jaar

Meer info vind je hier.

Tongerlo: Torenhof

Volledig scherm Illustratiefoto © CVDP

Op paasmaandag 10 april kan je terecht in bistro Torenhof in Tongerlo voor een heerlijke brunch. Je geniet er eerst van een uitgebreid koud buffet met onder meer carpaccio van zalm of rund en tomaat-garnaal. Daarna is er een warm buffet, waarbij je de keuze hebt uit vijf gerechten. Zo zijn er bijvoorbeeld ossobuco van kalkoen met fijne groenten en varkenswangetjes, maar ook een vispannetje op Provençaalse wijze behoort tot de mogelijkheden. Om af te sluiten zijn er nog verschillende dessertjes, waar jij je aan tegoed kan doen. Een chocoladefontein met vers fruit, chocolademousse, verse Franse kazen of ijs? De keuze is aan jou.

Waar? Geneinde 1, Westerlo

Wanneer? Maandag 10 april vanaf 11 uur

Prijs? 48 euro

Meer info vind je hier.

Putte: Milo Catering

Volledig scherm Illustratiefoto © ENL

Niets zo gemakkelijk als een ontbijt dat aan huis wordt geleverd. Woon je in Putte of een van de buurgemeenten? Dan kan je een uitgebreid paasontbijt bestellen bij Milo Catering. Je krijgt twee pistolets, één sandwich, rozijnenbrood, één koffiekoek en een mini-croissant. Je kan je brood beleggen met eier- en krabsalade, artisanale ham, salami, drie verschillende kazen, choco en confituur. Bij Pasen horen uiteraard ook eitjes en dus bevat de ontbijtbox ook een omelet met spek en een hard gekookt ei. Voor het toetje heb je de keuze tussen paaschocolade en een vanillewafel. Bij de koffie kan je nog genieten van paaspralines. Reserveer tijdig je ontbijt via deze link.

Waar? Aan huis geleverd

Wanneer? Zondag 9 en maandag 10 april

Prijs? Vanaf 35 euro

Meer info vind je hier.

LIMBURG

Hasselt: Het Smaaksalon

Volledig scherm Het Smaaksalon in Hasselt brunch © Het Smaaksalon

Bij het Smaaksalon in Hasselt kan je met Pasen kiezen tussen een heerlijk ontbijt of lunch. Het ontbijt kost 25 euro per persoon en bevat een glaasje fruitsap, seizoensfruit, een assortiment aan broodjes en croissants, hartig beleg zoals serranoham, gerookte zalm en brie, zoet beleg zoals chocolade, speculaas en Nutella, granola, chocomousse en warme dranken à volonté.

De lunch kost 75 euro per persoon en bestaat uit drie gangen. Als voorgerecht geniet je van een carpaccio van zalm met een frisse kruidensalade, komkommer en yoghurt. Als hoofdgerecht krijg je een filet van speenvarken met groene asperge, erwten en aardappelgratin. Afsluiten doe je met een crème diplomate, crème Anglaise, aardbeien en meringue.

Waar? Maastrichterstraat 61/63, Hasselt

Wanneer? Zondag 9 april van 9 tot 11 uur

Prijs? 25 euro voor ontbijt, 75 euro voor lunch

Meer info vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Wetteren: Geuzenhof

Volledig scherm In het Geuzenhof wordt op Pasen een heerlijke driegangenbrunch voorzien. © heikki verdurm

In het Geuzenhof kan je terecht voor een gezellige lunch of diner, of voor je familie-, verjaardags- en bedrijfsfeesten. Daarnaast organiseert het restaurant ook verschillende eigen evenementen zoals een kreeftenweekend, zogenaamde ‘eat & dances’ en een maandelijkse brunch. Ook op Pasen wordt een heerlijke driegangenbrunch voorzien. Starten doe je met een glaasje cava en soep. Vervolgens is er een uitgebreid voorgerechtenbuffet, een hoofdgerecht en dessertenbuffet. De kleinsten van het gezelschap smullen van een aangepast kindermenu. Speciaal ter gelegenheid van deze feestdag worden ook paaseitjes voorzien.

Waar? Lambroekstraat 90, Massemen (Wetteren)

Wanneer? Zondag 9 april van 11.30 tot 16 uur.

Prijs? 75 euro voor volwassenen, 25 euro voor kinderen. Alle dranken zijn inbegrepen.

Meer info vind je hier.

Evergem: Zelda & Zorro

Volledig scherm Bij Zelda & Zorro kunnen kinderen zich uitleven in de speelhoek of deelnemen aan de knutselworkshop. © Carina + David

In een prachtig herenhuis in Evergem vind je Zelda & Zorro: een plek waar kinderen kunnen spelen en ouders terwijl kunnen afspreken met vrienden en familie en aanschuiven aan een tafel met lekker eten. Op Pasen kan je bij Zelda & Zorro terecht voor een heerlijke brunch met onder meer een assortiment brood, chocoladebroodjes, kazen, charcutterie, yoghurt met vers fruit en brownies. Bij Pasen hoort uiteraard ook paaseieren rapen, en dat weten ze bij Zelda & Zorro maar al te goed. Je kan er dus niet alleen genieten van een brunch, maar ook op zoek gaan naar de lekkerste chocolade eitjes. Bovendien wordt die zondag een knutselworkshop georganiseerd, waar de kinderen hun eigen paasdecoratie kunnen creëren.

Waar? Doornzeledries 9, Evergem

Wanneer? Zondag 9 april om 9.30 uur.

Prijs? De brunch kost 35 euro voor volwassenen, 20 euro voor kinderen van drie tot twaalf jaar (10 euro voor de brunch en 10 euro voor de workshop).

Meer info vind je hier.

Aalst: Friends

Volledig scherm Paasboxen bij Friends in Aalst. © Friends

Wil jij op Pasen thuis genieten van een heerlijke brunch? Reserveer dan snel een paasbox bij Friends in Aalst. Je kan je verwachten aan een uitgebreid assortiment van de bakker, Italiaanse ham, brie, huisbereide kipsalade, boter, confituur en choco. Daarnaast vind je een roerei met gerookte zalm en groene asperges in de box en een bladerdeegpastei met ham, kaas en spinazie. Als dessert zijn er American pancakes met ahornsiroop en rood fruit en huisgemaakte tiramisu met Nutella voorzien. Het ontbijt wordt vergezeld door vers fruitsap en een gratis flesje cava. Voor kinderen is er een aangepaste box voorzien.

Waar? Kattestraat 20, Aalst

Wanneer? Zondag 9 april afhalen tussen 7 en 8 uur

Prijs? 70 euro

Meer info vind je hier.

Beveren-Waas: Lunchbar Theo

Volledig scherm Lunchbar Theo © Lunchbar Theo

Bij Lunchbar Theo kan je genieten van een paasbrunch in de bar of bij jou thuis. Wil je thuis van je paasbrunch genieten? Vergeet dan zeker niet te bestellen voor woensdag 5 april door een mailtje te sturen naar info@lunchbar-theo.be met je naam, telefoonnummer, het aantal personen en het uur dat je je bestelling wil afhalen.

De paasbrunch bestaat uit ovenverse pistolets, een tartine met guacamole en een eitje, gerookte zalm, tonijnsalade, confituur, Griekse yoghurt met passievrucht en granola, een mini-beignet met witte chocolade, een donut met suiker, een chocolademoelleuxtaart en enkele zoetigheden van de paashaas. Er is een aangepast kindermenu voorzien.

Waar? Peperstraat 5, Beveren

Wanneer? Zondag 9 april

Prijs? 35 euro

Meer info vind je hier.

