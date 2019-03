Zware brand vernielt rijwoning van mama en kind Mathias Mariën en Bart Boterman

09 maart 2019

21u13 0 De Haan Langs de Nieuwe Steenweg in De Haan is zaterdagavond even voor 19 uur een zware brand ontstaan. De rijwoning raakte volledig vernield en is onbewoonbaar. “De bewoonster en haar kindje kunnen voorlopig terecht bij familie", zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).

De brand ontstond op de eerste verdieping van de woning. De bewoners, een mama met kindje, waren op dat moment niet thuis. Het vuur sloeg al snel uit de woning en zorgde voor zware schade. De felle wind zorgde ervoor dat het vuur aanwakkerde. De brandweer had de situatie relatief snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de woning onbewoonbaar is. Burgemeester Wilfried Vandaele ging persoonlijk een kijkje nemen. “De politie en brandweer hebben zeer goed werk geleverd", aldus Vandaele. “Er raakte gelukkig niemand gewond. De mama en haar kindje kunnen voorlopig terecht bij familie.” De Nieuwe Steenweg was tijdens de bluswerken volledig afgesloten voor het verkeer.