Zwaargewonde man met mugheli naar ziekenhuis gebracht JHM

02 februari 2019

19u12 0 De Haan Een 53-jarige man werd zaterdag kort voor de middag door de mugheli overgevlogen naar het ziekenhuis na een zwaar ongeval.

Dat ongeval gebeurde rond 11.40 uur. De man uit Zuienkerke ging om een ongekende reden uit de bocht aan het kerkhof langs de Brugsesteenweg in Wenduine. De Opel Corsa ging over de kop en kwam op zijn dak terecht in de zijberm en op het fietspad. Hij zat gekneld in zijn wagen maar bleef bij bewustzijn. Zowel de politiezone Bredene/De Haan als de brandweerkorpsen uit Blankenberge en Brugge repten zich ter plaatse om de man te bevrijden. Daarna bracht de mugheli de zwaargewonde man over naar het ziekenhuis. De auto is volledig vernield door het ongeval en werd getakeld.