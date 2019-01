Zeesterren spoelen massaal aan in De Haan Leen Belpaeme

29 januari 2019

Het strand van De Haan ligt bezaaid met zeesterren. Het is een apart zicht, maar geen uitzonderlijk fenomeen en het heeft ook niets met ziekte of vervuiling te maken. “Het is een samenloop van omstandigheden”, zegt marinebioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het gebeurt namelijk frequent dat de zeesterren in grote hoeveelheden aanspoelen op het strand. “De zeesterren leven dicht bij de kust. Het is springtij en het heeft de afgelopen dagen ook hevig gewaaid. Door de hevige windstoten en de hoge golven komen de zeesterren los van de bodem en worden ze meegevoerd”, vertelt Jan Haelters.