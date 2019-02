Zandopspuitingen in De Haan starten begin maart Leen Belpaeme

24 februari 2019

17u01 0 De Haan Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust start met suppletiewerken in De Haan en Knokke-Heist.

In De Haan zijn de voorbereidende werken al gestart voor de suppletiewerken. Eerst worden de stalen zinkerleiding van 700m aan elkaar gelast ter hoogte van de Cabane. Daarna wordt de leiding tot voor het strand van De Haan gebracht. Begin maart start dan de effectieve strandsuppletie waarbij het zand vanuit een baggerschip via de zinkerleiding op strand geperst wordt en uitgevlakt met bulldozers. Hier gaat het om een geplande onderhoudssuppletie om de kust te beschermen tegen een zogenaamde duizendjarige storm.

Er is bij voorjaarstormen waarbij kliffen ontstaan op het strand vaak kritiek op de zandopspuitingen. Volgens het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zijn de suppleties weliswaar de basisoplossing. “Bij een suppletie wordt extra zand aangebracht op de vooroever, de duinen of het strand. Op een breder en hoger strand kunnen de golven breken en verliezen ze hun energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken of de bebouwing. Tijdens winterstormvloeden kan een gedeelte van het zand wegspoelen door inbeukende golven en hoge waterstanden. Het weggespoelde zandvolume is echter niet verloren. Het zand wordt afgezet op de vooroever die dienst doet als soort fundering van de zandige kust. Door de natuurlijke werking van getij en golfslag zal op termijn een deel van het zand terug op het strand worden afgezet. Voor de veiligheid van de strandgebruikers worden hoge kliffen wel zo snel mogelijk afgevlakt”, vertelt Peter Van Besien, Directeur team Infrastructuur Kust.