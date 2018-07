Zaakvoerster bistro bevrijdt hond uit snikhete wagen 06 juli 2018

02u34 0

De zaakvoerster van 'Bistro aan Zee' in De Haan heeft afgelopen week een hond uit een snikhete wagen gered. Nathalie Quaden werd dinsdagmiddag door haar klanten attent gemaakt op een viervoeter die zat te puffen in een wagen die in de brandende zon stond geparkeerd. "De mensen vroegen of het mogelijk was om het beest water te geven langs het ruitje, dat een klein beetje open stond", doet Nathalie haar verhaal. "Voor mij was dat echter niet genoeg. Je zag hoe die hond aan het afzien was, dus besloot ik zelf actie te ondernemen om het beestje te bevrijden." Uiteindelijk slaagde Nathalie daar relatief snel in door haar arm door de kleine opening van het venster te murwen. Uiteindelijk kwam de politie de hond oppikken. Bijna een uur later kwam de eigenares ter plaatse. "Ze reageerde boos en vertelde dat ze amper tien minuten was weggeweest. Dat klopt natuurlijk niet. Ik heb zelf een hond en begrijp niet hoe je als baasje je viervoeter zo kan achterlaten in een hete auto." De politie stelde vast dat de hond ongeveer drie kwartier in de wagen zat, maar besloot uiteindelijk geen pv op te stellen. Ze wezen de eigenares wel nog eens op de gevaren. (MMB)