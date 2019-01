Wifi op zeedijk en strand Wenduine tegen paasvakantie Leen Belpaeme

31 januari 2019

10u45 0 De Haan Rudy Claus stelde zich tijdens de gemeenteraad vragen over publieke wifi in De Haan, die volgens het raadslid enkel zou werken in het gemeentehuis en op de trappen. “Dat klopt niet”, zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit!). “Tegen de paasvakantie is er trouwens al wifi op de zeedijk en het strand in Wenduine.”

“Al enige tijd is er publieke wifi in de volledige Kerkstraat, een deel van de Leopoldlaan, het tramstation en het Astridpark Wenduine. In De Haan hebben La Potinière, het gemeentehuis en de sporthal al openbare wifi”, aldus de schepen. Voor wifi op de zeedijk zijn wel nog infrastructuurwerken nodig. “De infrastructuurwerken op de zeedijk in Wenduine zijn al uitgevoerd door Citymesh, maar Eandis moet alles nog aansluiten. Die werken staan de komende weken op het programma. Tegen de paasvakantie zal er wifi zijn op de zeedijk van Wenduine en tot 50 meter verder op het strand. In De Haan zal Citymesh ook voor wifi zorgen in de Leopoldlaan, Stationsstraat en zeedijk, net als op Schelpestik en Strangegat Vosseslag. Probleem is dat de elektriciteitskasten op de onderdijk in De Haan niet meer aan de normen voldoen. Eandis zal eerst nieuwe kasten installeren waar water en elektriciteit gescheiden worden. De kasten worden geplaatst tegen april.”