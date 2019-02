Wie wil meewerken aan het toeristisch beleid in De Haan? Leen Belpaeme

07 februari 2019

Het gemeentebestuur van De Haan zal binnenkort het Feest- en Toerismecomité opnieuw samenstellen. Dit orgaan heeft onder meer als doel het adviseren van het gemeentebestuur bij het lokaal toeristisch beleid en het organiseren en steunen van toeristische manifestaties. De gemeente is hiervoor op zoek naar inwoners met grote belangstelling voor het toeristisch beleid en evenementen in de badplaats. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 24 februari per post bij de toeristische dienst, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, op het nummer 059/24.21.35 of via mail naar niki.vanstichel@dehaan.be.