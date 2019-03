West-Vlaamse politieschool organiseert benefiet voor Zeepreventorium: rondjes lopen voor goede doel Mathias Mariën

04 maart 2019

13u53 0 De Haan 52 leden van de West-Vlaamse politieschool organiseren op 23 maart een grote benefiet ten voordele van het Zeepreventorium in De Haan. Met ‘A Mile For A Smile’ kunnen sportievelingen en sympathisanten deelnemen aan een sponsorloop. Er zijn ook tal van andere activiteiten voorzien.

De politie, uw vriend: de uitspraak gaat al decennia mee en wordt op 23 maart meer dan ooit werkelijkheid. Klas 12B (24 aspirant-hoofdinspecteurs) en 48 (28 aspirant-inspecteurs) van de West-Vlaamse politieschool zetten zich die dag volledig in voor het goede doel. “We hebben gekozen voor een sponsorloop”, zegt Thomas Tavernier, één van de organisatoren en werkzaam bij de Brugse politie. “De opbrengst gaat integraal naar het Zeepreventorium.” Het centrum in De Haan is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met chronische aandoeningen waar ze een gespecialiseerde zorg op maat bieden.

Bijkomende activiteiten

Het concept is simpel. Geïnteresseerden kunnen zich op 23 maart aanmelden op de terreinen van het Zeepreventorium langs de Koninklijke Baan in De Haan. De lopers betalen ter plaatse 5 euro inschrijvingsgeld en kunnen daarvoor zoveel rondjes lopen als gewenst. De titel van de benefiet, A Mile For A Smile, verraadt dat één rondje precies 1 mijl is. Ook aan de minder sportieve mensen onder ons hebben ze binnen de politieschool gedacht. Zo wordt een gocartparcours aangelegd waar liefhebbers voor 1 euro een rondje kunnen rijden. Verder zijn er in de sporthal en op de terreinen nog tal van andere activiteiten gepland zoals een politiehondenshow, een verkeerspark en tuimelwagen van de federale politie, een springkasteel van Club Brugge, kindergrime, ballonvouwen en dansinitiaties voor kinderen. Kortom: er is voor ieder wat wils om zich in te zetten voor het goede doel. Uiteraard is er ook een bar en dj voorzien.

Beproefd concept

De organisatie haalt de mosterd voor hun concept eigenlijk uit eigen huis. Enkele collega’s van de politiezone Brugge organiseerden eind 2016 een 12-urenloop om een zieke collega te steunen. Ze haalden toen het duizelingwekkend bedrag van 12.500 euro bij elkaar. Aspirant-hoofdinspecteur Thomas Tavernier was toen ook van de partij en zette zijn schouders net als nu mee onder het project. “Natuurlijk hopen we ook nu op een zo groot mogelijke opbrengst”, besluit Tavernier. Wie mee zijn of haar beste beentje wil inzetten voor het goede doel, is op zaterdag 23 maart welkom tussen 13.30 en 18 uur. Goede ambiance is alvast verzekerd.