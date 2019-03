Werkstraf voor diefstallen op parking Center Parcs JHM

28 maart 2019

14u59 0 De Haan Een 19-jarige jongeman uit Luik moet een werkstraf van 60 uren vervullen voor een reeks diefstallen uit voertuigen op de parking van cCenter Parcs in De Haan.

Getuigen zagen hoe S.Y. zich op 4 juli vorig jaar verdacht gedroeg tussen enkele auto’s op de parking. De man was aan het voelen of de wagens gesloten waren. Toen de politie aankwam na verwittiging, troffen ze de jongeman er nog aan. Hij had uit vijf auto’s spullen gestolen, hoofdzakelijk klein elektronicamateriaal. De auto’s bleken niet op slot te zijn. Zijn advocaat sprak van een jeugdzonde. “Mijn cliënt studeert nu aan de universiteit en is op de goede weg. Hij is zeker geen crimineel en is gewoon enorm dom geweest die zomeravond op reis aan de kust”, pleitte zijn advocaat.