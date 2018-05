Werken Ringlaan eindelijk van start 31 mei 2018

02u32 0 De Haan De werken aan de doortocht Ringlaan in Wenduine zijn gisteren van start gegaan tussen de Drift en de Leopold II-laan. De werken hebben heel wat vertraging opgelopen.

De voorbereidende werken waren al in november 2017 gestart. "De aannemer is nu gestart met de laatste fase tussen de Hubertmolen en de Drift. We hebben gevraagd om niet de volledige Ring-laan open te gooien met het zomerseizoen en het bouwverlof in aantocht. Het gaat immers om een belangrijke verbinding langs de kust", licht schepen Paul Meyers toe.





Zijlijn

Hij benadrukt dat de gemeente geen aanbestedende overheid is. "Het gaat om een gewestweg. Het is een project van AWV en Aquafin en wij kijken van op de zijlijn toe. De vertraging is er gekomen omdat de aannemer bijkomende studies moest uitvoeren. Dat heeft lang geduurd. Alle resultaten zijn nu bekend, maar de grote werken starten pas begin september. Ondertussen ligt de weg er ook terug een stuk properder bij voor het zomerseizoen." (LBB)