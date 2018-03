Wel nog koersdorp in Koksijde 09 maart 2018

In De Panne is er op de woensdag en donderdag van de Driedaagse een vipevenement. Woensdagavond is er ook een afterparty gepland.





Hoewel Koksijde dit jaar niet deelneemt aan de wielerwedstrijd, zet het toch de koers in de kijker. Op het kruispunt van de Ter Duinenlaan met de Koninklijke Baan is het koersdorp op 21 maart van 14 tot 18 uur open. "Ondanks het einde van de Driedaagse De Panne-Koksijde willen we de liefhebbers de kans geven om 'De Driedaagse' uit te wuiven", zegt sportschepen Dirk Dawyndt. Er komt een feesttent met muziek, een consumptie kost 1 euro en uiteraard zullen de braadworsten en hamburgers zeker klaar zijn om te verorberen. Info: www.driedaagse.be. (GUS)