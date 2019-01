Vrouw die transmigrant doodreed op E40 moet niet naar rechtbank: “Ik durf nog steeds niet op de snelweg” Bijna een jaar na het ongeval durft Brigitte Vyvermans nog steeds niet op de snelweg Mathias Mariën

09 januari 2019

15u39 1 De Haan De vrouw die begin vorig jaar een vluchtende transmigrant doodreed langs de E40 in Jabbeke, zal zich niet voor de rechtbank moeten verantwoorden. Het parket van Brugge besloot dat de vrouw geen enkele schuld trof. “Een logische beslissing”, vindt Brigitte Vyvermans.

Brigitte Vyvermans uit De Haan was die bewuste maandag 29 januari op de terugweg naar huis toen het iets na 23 uur gruwelijk fout liep langs de E40 in Jabbeke. De politie was er net bezig met een grootschalige controleactie tegen transmigranten rond de snelwegparking. Een 39-jarige Ethiopiër zag maar één vluchtroute en liep halsoverkop de snelweg over. Ahmed Mohammed had geen oog voor het verkeer en werd aangereden door de Opel Corsa van Brigitte. Hij stierf ter plaatse. De vrouw was in shock en liet in deze krant haar emoties de vrije loop. “Ik heb iemand doodgereden. Met die stempel moet ik de rest van mijn leven verder, ook al kon ik er niks aan doen”, klonk het.

Financiële schade

Het parket van Brugge was maandenlang bezig met het onderzoek en heeft dat nu afgerond. Er is beslist dat Vyvermans niet voor een rechtbank zal moeten verschijnen. Volgens het gerecht treft de vrouw geen enkele schuld bij de aanrijding. Brigitte zelf reageert opgelucht, maar draagt de gevolgen van de aanrijding nog steeds. “Op een autosnelweg heb ik sinds die bewuste avond niet meer gereden”, zucht Vyvermans. “De schrik is nog te groot. Voor verre afstanden neem ik sindsdien de trein. Eigenlijk zou ik van mijn hart een steen moeten maken en gewoon de snelweg oprijden, maar voorlopig lukt het me niet. Ook ‘s avonds rijden is sinds die aanrijding veel moeilijker geworden.” Behalve het emotionele blijft ook de financiële kater groot. De schade aan haar wagen, zo’n 4.000 euro, wordt niet terugbetaald door de verzekering. “Ik had beter een dier aangereden, dan werd ik wel vergoed. Enkel de schade aan mijn voorruit werd betaald", aldus Brigitte. “Mijn wagen is momenteel opgelapt, maar zou eigenlijk grondiger moeten hersteld worden. Maar ja, ik ben maar een simpele werkmens en heb niet zomaar een paar duizend euro op overschot.”

Opluchting

De vrouw is naar eigen zeggen wel enorm opgelucht dat ze niet voor een rechtbank moet verschijnen. “Eerlijk? Ik vind dat maar logisch. Ik kon echt niks doen aan het ongeval. Als chauffeur kan je toch niet voorspellen dat er plots iemand de snelweg zal oplopen. Ik had geen enkele schuld. Al blijf ik het raar vinden dat de politie zo dicht bij de snelweg een controleactie hield. Ach, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan de aanrijding denk. Ook in mijn wagen denk ik er elke keer aan", besluit Brigitte met een zucht.