VR-bril leidt kinderen in Zeepreveventorium af van pijn

29 januari 2019

18u05 0 De Haan Megan (8) is één van de kinderen in het Zeepreventorium die sinds oktober via een Virtual Reality Bril even de pijn kan vergeten. In het Zeepreventorium verblijven 180 kinderen met diverse chronische aandoeningen. De meeste patiënten ervaren acute of chronische pijn. Er zijn verschillende manieren om de kinderen af te leiden of te leren omgaan met de pijn en sinds kort gebeurt dat ook met een VR-bril.

“Er bestaan verschillende afleidingstechnieken voor kinderen met acute of chronische pijn. Zo zetten we ook al robot Zora in, maar is er ook de ipad of televisie, een handpop of gewoon praten met het kind. Nu hebben we ook een extra hulpmiddel. Het grote verschil is weliswaar dat het kind niet zomaar kijkt naar een plek, maar daar ook effectief is. Door de VR-bril krijgen je hersenen het gevoel dat je op een andere plek bent waardoor het effect veel sterker is”, licht dokter Ann De Guchtenaere toe. De bril heeft heel wat voordelen. “Vele patiënten zijn angstig bij de gedachte aan wat hen te wachten staat tijdens de noodzakelijke behandelingen, zoals: prikken, verzorgen van brandwonden… Als we de bril opzetten voor de behandeling start worden heel wat prikkels weggenomen. Deze kinderen hebben vaak al veel meegemaakt in ziekenhuizen. Als ze de bril ophebben zien ze niet hoe alles klaargezet worden en kunnen er niet door afgeschrikt worden. We spreken dan meestal op voorhand af wat er zal gebeuren.”

De VR-bril is afkomstig van het Belgische bedrijf Oncomfort en heet Sedakit. Er zijn verschillende applicaties. De bril neemt de kinderen mee op een ontspannende reis. De omgeving is best indrukwekkend. Er kan gekozen worden uit verschillende decors die als een film getoond worden: de ruimte, de oceaan… Een rustige stem begeleidt hen waardoor de kinderen vanzelf rust en dus minder pijn ervaren. “Met die bril zit ik helemaal in mijn fantasie. Ik zie mezelf niet meer. Als ik naar beneden kijk zie ik alleen water en zeesterren. Er is ook een walvis. De bril helpt om geen pijn te voelen”, vertelt de 8-jarige Megan.

De bril wordt niet enkel gebruikt bij behandelingen, maar ook om kinderen met chronische pijn te helpen in hun behandeling. “Nieuw aan deze toepassing is het relaxatiecomponent. De kinderen krijgen relaxatieoefeningen waardoor de angst ook afneemt. Ze volgen bijvoorbeeld een walvis en er wordt met een rustgevende stem uitleg gegeven. De bedoeling is dat ze via de bril de relaxatieoefeningen doen, maar ook aanleren zodat ze die in toekomst kunnen gebruiken.”

