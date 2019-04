Voyeur (33) filmt in kleedhokjes Center Parcs, maar krijgt geen straf. “Ik was stoned en dronken” JHM

09 april 2019

Een 33-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft van de strafrechter de gunst van de opschorting gekregen nadat hij zich schuldig maakte aan voyeurisme in het zwembad van Center Parcs De Haan. Dat betekent dat hij geen straf krijgt. Nochtans riskeerde hij een theoretische maximumstraf van 10 jaar cel, omdat het om een minderjarig meisje ging. Sébastien D. verbleef er met vrienden op 10 juli 2017 toen hij na het zwemmen begon te filmen vanuit zijn eigen hokje. Hij stak zijn GSM in de twee kleedhokjes naast zich en filmde zo een volwassen vrouw en een 11-jarig meisje die zich omkleedden. Het was het meisje die gillend alarm sloeg waarna D. het op een lopen zette. ’s Anderendaags werd hij herkend door personeel toen hij opnieuw ging zwemmen. “Maar ik wist niet wat ik deed, ik was erg dronken en had cannabis gerookt. Het had eender wie in die hokjes kunnen zijn”, sprak D. De man moet zich wel aan voorwaarden houden.