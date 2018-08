Vooruit! pakt uit met jonge twintigers 11 augustus 2018

Vooruit! in De Haan kon enkele jonge deelnemers strikken voor de nieuwe politieke lijst.





Zo zullen Samuel Scaillet (23 jaar), huidig voorzitter van jeugdhuis De Broedkasse, Naomie Van Son (25 jaar), mede-zaakvoerster van bistro Carnac en Jill Falleyn (27 jaar), zaakvoerster van brasserie Jill's, opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen.





Met Tess Maertens komt daar nog een extra jongere bij. Met haar 21 jaar is ze meteen ook de jongste kandidate van Vooruit! Tess is studente toerisme en recreatiemanagement en woont samen met haar moeder Micheline Simons en broer Stef in Klemskerke.





"Gezien mijn jonge leeftijd vind ik het in de eerste plaats vooral een heel leerrijke ervaring en ik hoop om veel bij te leren en toch ook om op sommige domeinen mijn steentje effectief te kunnen bijdragen en het beleid in onze gemeente beter te maken", aldus Tess.





Lijsttrekker Marleen De Soete is alvast heel blij dat deze 4 jonge twintigers de lokale politiek willen instappen. "De jeugd is onze toekomst en het is belangrijk dat ook zij de kans krijgen te groeien in onze lokale politiek."





(LBB)