Voordracht over de zee met zicht op zee Leen Belpaeme

04 januari 2019

Vijf eigenaars van een appartement met zeezicht zetten in de komende dagen hun deuren open voor in totaal tien voordrachten over de Noordzee. Vrijdag waren de eerste voordrachten in de woning van Maria-Theresia Beirens in De Haan. Tijdens de voordracht leerde het publiek meer over de visbestanden in de Noordzee. Noémi Van Bogaert en Lies Vansteenbrugge vertellen over de Belgische visser en de uitdagingen waarmee Belgische vissers worden geconfronteerd. Daarnaast werd ook toegelicht hoe de vangstquota bepaald worden. In Oostende werd gesproken over het belang van de zee voor de mens en het ecosysteem. Ook komend weekend zijn er nog voordrachten in De Panne, Koksijde en Heist. Er is telkens één constante het publiek kan genieten van het mooie uitzicht op zee. Zeeuitzicht is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen als afsluiter van het Jaar van de Noordzee. Bedoeling is om inwoners en tweede verblijvers te laten kennis maken met alles rond de zee en het wetenschappelijk onderzoek dat er rond gebeurt. Zo’n 200 mensen hebben zich ingeschreven. Maria-Theresia Beirens zette met het plezier de deuren van haar appartement open. “Zelf woon ik hier enorm graag. Je hebt echt een breed zicht op de zee. Ik had de plaats om dit te doen, dus heb ik me opgegeven. Zo kunnen ook andere mensen genieten van het uitzicht.” Er zijn nog enkele plekken vrij voor de voordracht in Heist zondag 6 januari over de impact van de windturbines. Inschrijven kan via klaas.bogaert@west-vlaanderen.be.