Vintage dansje placeren in Wenduine 30 juli 2018

Wie een reis door de tijd wil maken, moest afgelopen weekend in Wenduine zijn. Retro sur Mer bleek een schot in de roos. Het unieke festival is een samenwerking van de drie grootste roots/retro organisatoren van België: Radio Modern, Rockabilly Day én Sjock Festival. Die laatste mocht het startschot geven op vrijdag. Een heel weekend lang werd er gedanst op muziek uit de jaren 50.





De dames konden zich ondertussen ook een leuk retrokapsel aanmeten, terwijl barbiers met de baarden van de mannelijke bezoekers aan de slag gingen. Op zondag was het Rockabilly Day. Dit festival is uitgegroeid tot één van de grootste oldtimermeetings van het land. Oldtimers van voor 1964 waren welkom op de dijk en trokken heel wat liefhebbers aan. (LBB)