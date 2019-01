VIDEO: West-Vlaamse politiezone pakt uit met ... eigen gedicht over politiewerk Mathias Mariën

30 januari 2019

16u20 4 De Haan Donderdag gaat de poëzieweek van start met gedichtendag. Ook de politiezone Bredene/De Haan laat zich hierbij niet onbetuigd. Er bestaat een dichter des vaderlands, een stadsdichter en nu dus ook een politiedichter. Zijn gedicht is geen groots meesterwerk, maar een eenvoudig schrijfsel op rijm met wat beschouwingen op de politie.

“Taal is heel belangrijk in onze dagelijkse werking van alle politiemensen. Dagelijks zijn we bezig met taal, bij het maken van processen-verbaal, verslagen, brieven, … De taal die wij bij de politie doorgaans moeten gebruiken is eerder ambtelijk, sec, zonder ruimte voor frivoliteiten, maar dat neemt niet weg dat het – als de gelegenheid zich voordoet – er niet eens wat poëtischer kan aan toegaan”, klinkt het binnen de politiezone. “Zo worden bij afscheidsvieringen regelmatig gedichtjes gemaakt, maar ook de Facebookpagina van de zone wordt af en toe opgefleurd met wat rijmelarij, bijvoorbeeld bij het aankondigen van flitscontroles. Het grote probleem waarmee men bij het schrijven van dergelijke gedichten geconfronteerd wordt, is dat het ook altijd moet kloppen. Men kan het als politie niet permitteren om te veel dichterlijke vrijheid aan de dag te leggen.”

Het gedicht gaat als volgt:

De politie heeft tal van verschillende taken

Zoals over veiligheid en leefbaarheid waken

Maar dat is eigenlijk ook een zorg van elke mens

En een streven dat alles zou verlopen naar wens

Dat lukt niet altijd exact zoals iedereen dat wil

Niet elke persoon bekijkt het door dezelfde bril

Dat is ook geheel niet abnormaal

We verschillen ten slotte allemaal

Wij pogen er als een goede ouder zorg voor te dragen

Dat onze maatschappij gespaard blijft van onbehagen

Dit neemt echter niet weg dat we soms streng moeten zijn

Zoals dat ook wel eens gebeurt in elk gezin, groot en klein

We hopen dan ook dat je niet te snel over ons bent verbolgen

Er bestaan nu eenmaal ook wetten en die moeten we volgen

Laat ons allemaal samen streven naar een ideale leefomgeving

Waarbij we bovenal bereid zijn tot wederzijdse gepaste inleving