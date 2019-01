Verschillende ongevallen met blikschade in De Haan door gladde wegdek Mathias Mariën

23 januari 2019

09u56 0 De Haan In De Haan zijn woensdagochtend enkele ongevallen gebeurd door het gladde wegdek.

Om 6.45 uur slipte een Nissan Almera in de Duiveketestraat in De Haan. Het voertuig belandde in de gracht en moest eruit getrokken worden door een takelwagen. Op de hoek van de Bloemenlaan en de Langestraat te Wenduine kwamen rond 8.30 uur een Porsche Cayenne en een Ford C-Max met elkaar in aanrijding met stoffelijke schade en enige verkeershinder op het kruispunt tot gevolg. Rond 9 uur slipte een Mercedes Sprinter op de Koninklijke Baan te De Haan nabij het Zeepreventorium en kwam dwars over de rijbaan te staan. Het voertuig moest getakeld worden. Bij geen enkel ongeval was er sprake van gewonden.