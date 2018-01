Veroordeeld na belaging sociaal assistenten CAW 02u33 0

Een 40-jarige man uit De Haan is tot 14 maanden cel veroordeeld voor belaging en zedenfeiten omdat hij pornografisch materiaal doorstuurde naar twee sociaal assistenten van CAW Noord-West-Vlaanderen. De man met psychologische en sociale problemen stuurde ook foto's van zijn eigen geslachtsdelen naar hun mailadressen. De man verklaarde in de rechtbank dat het sterker is dan zichzelf. Dat werd ook duidelijk toen de zaak werd heropend na de debatten, gezien de man opnieuw pornografisch materiaal had doorgestuurd. De rechter oordeelde dat de beklaagde zich moet laten begeleiden vanuit de gevangenis. CAW Noord-West-Vlaanderen werd een schadevergoeding van 2.500 euro toegekend. Een geviseerde medewerkster stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1.000 euro schadevergoeding. (BBO)