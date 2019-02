Vermiste kat en baasje twee weken na zware crash herenigd Mathias Mariën

13 februari 2019

12u00 0 De Haan Ruim twee weken nadat zijn kat wegliep na een zwaar verkeersongeval is een 53-jarige man uit Zuienkerke herenigd met zijn huisdier.

Het ongeval gebeurde begin februari langs de Brugsesteenweg in Wenduine. Marnix was net op weg naar de dierenarts om zijn kat te laten steriliseren toen de crash gebeurde. In het ziekenhuis vroeg hij meteen naar het beestje. Via deze krant werd een oproep gelanceerd die massaal werd gedeeld. De kat werd de voorbije twee weken diverse keren gesignaleerd, maar pas dinsdagochtend slaagde iemand er in om het beest te vangen in de omgeving van het kerkhof van Wenduine. Een enorme opluchting voor Marnix, die ondertussen aan de beterhand is en thuis verder revalideert. Ook de kat stelt het goed.