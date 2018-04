Verkoop gevonden voorwerpen 17 april 2018

Op woensdag 16 mei wordt om 14.30 uur een openbare verkoop van fietsen en allerlei gevonden voorwerpen georganiseerd in De Haan. Deze voorwerpen zijn te bezichtigen vanaf 14 uur in de garages van de ex-Rijkswachtkazerne, Copmanlaan 2 in De Haan, waar de verkoop zal plaatsvinden. Contante betaling is vereist. (LBB)