Verkeerslichten vandaag even buiten werking 30 augustus 2018

02u35 0

De politie van Bredene en De Haan vraagt bestuurders om deze ochtend extra waakzaam te zijn op het kruispunt van de N34 - N317, de Koninklijke baan, de Ringlaan en de Leopold II-laan in Wenduine. Vanaf 9 uur 's ochtends zullen de verkeerslichten er namelijk even buiten werking zijn. Er moet een paal van de verkeerslichten verplaatst worden, wat tot hinder zal leiden. In principe moeten de werken tegen de middag al afgerond zijn en zouden de lichten dan weer moeten werken. (MMB)