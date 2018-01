Verdwenen: portretten van De Kiekeboes 31 januari 2018

Een dief met een voorliefde voor De Kiekeboes heeft toegeslagen in Wenduine. De Spioenkop, het wit paviljoentje met rood dak in de duinen, wordt sinds vorige zomer opgesmukt met de bekende koppen uit de stripreeks van Merho. Drie prenten zijn nu verdwenen. Ze hebben geen bijzondere waarde. Op de officiële Facebook-fanpagina van de strip werd alvast een oproep geplaatst wie de portretten van Charlotte, Tomboy en Alanis gezien heeft. De bekendste figuren uit de reeks, Fanny en Marcel Kiekeboe, hangen er wél nog altijd. De afbeelding van Konstantinopel Kiekeboe is wel gescheurd, mogelijk door dezelfde dief. De gemeente zal in elk geval nieuwe afbeeldingen van de personages ophangen. (LBB)