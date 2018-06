Vandaele trekt met 'OPEN en N-VA' naar verkiezingen 22 juni 2018

Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse hebben de naam en lijst van hun project bekendgemaakt. Ze trekken naar de verkiezingen met de naam 'OPEN en N-VA'. "Op onze lijst staan mensen die van Bewust komen, zoals onlangs nog schepen Kurt Beirens, mensen van LB, leden van N-VA en onafhankelijken van Samen. Onze ploeg wil werken voor het algemeen belang. Maar wij leggen ook de klemtoon op de samenhang in onze groep, daarom is onze slogan 'Wij werken samen voor jou', licht Vandaele toe. "De krachtlijnen van ons programma liggen al enige tijd vast. Maar een van onze punten is dat we voor alle grote projecten willen overleggen met de bevolking, via onze website www.open-en-nva.be." (LBB)