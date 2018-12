Van ijspiste in het park tot snowboarden op de markt: De Haan zet volop in op wintertoerisme Leen Belpaeme

06 december 2018

13u36 0 De Haan De Haan springt dit jaar volledig mee op de kar van de winterevenementen. Er komen twee volledig nieuwe concepten naar De Haan én Wenduine. In De Haan zal je kunnen schaatsen op een nieuwe locatie midden in het park La Potinière, terwijl Wenduine dan weer inzet op een grote Dometent en een sneeuwtapijt om te snowboarden.

“We hebben gekozen voor twee nieuwe concepten op vraag van de handelaars zelf. Op die manier kunnen we het wintertoerisme over een langere periode uitspreiden”, licht schepen van Toerisme Marleen De Soete (Vooruit!) toe. De gemeente investeert 100.000 euro in het wintertoerisme. In De Haan zal er drie weken lang, vanaf 14 december Winterpret in ’t Park zijn. De overdekte ijspiste komt terug en wordt aangevuld met winterbar The Lodge en op het Winterterras zullen drie standjes staan. In het midden van dit terras komt een 5 meter hoge kerstboom met daarrond zitgelegenheden en sfeervolle elementen. Er zijn ook heel wat activiteiten gepland. Tijdens de opening op 14 december is er een optreden van Faith. De gemeente biedt ook twee gratis schaatsmomenten aan voor haar inwoners. In het verleden waren er al eens klachten van omwonenden van La Potinière over de vele activiteiten. “We hebben rekening gehouden met de buurt. Zo zijn de openingsuren beperkt en worden de decibels beperkt in de vergunning. Om 22 uur moet de muziek uit en om 23 uur sluit alles. We zullen ook de stroomgenerator afschermen met isolatiepanelen”, licht schepen Marleen De Soete toe.

In Wenduine werkte het lokale evenementenbureau Wendome een nieuw concept uit rond de Noordpool. Het concept blijft tussen 26 december en 6 januari op de markt staan. Ondernemers hebben hier hun krachten gebundeld om de kerstbeleving in Wenduine naar een hoger niveau te tillen. Blikvanger wordt een grote tent. Hier zijn heel wat activiteiten zoals een initiatie ballroomdansen, een demonstratie ijssculptuur, een workshop cosplay, de Voice of Wenduine en sportactiviteiten. Tot en met 30 december is er ook een sneeuwtapijt op de markt. In dit snowpark kan je vier verschillende activiteiten doen. Op een 20 meter lange sneeuwbaan worden de riders aan een kabel voortgetrokken, er is een snowcarrousel waarop kan geoefend worden, in het Riglet park kunnen kinderen tussen 3 en 6 jaar onder begeleiding het snowboarden aanleren. Op de resterende sneeuw kan je over het ijs rollen in giga Zorba Balls.

Er wordt duidelijk ingezet om de samenwerking met de lokale handelaars. “Alle handelaars werden aangeschreven en er werd ook een shoppingactie uitgewerkt. Belangrijk is ook dat alle VZW’s van De Haan de mogelijkheid krijgen om gratis een hokje met food en drank uit te baten om hun kas te spijzen en reeds een tiental verenigingen uit De Haan hebben zich hiervoor opgegeven”, zegt schepen De Soete nog.