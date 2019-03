Uitbreiding landbouwbedrijf geweigerd in De Haan Leen Belpaeme

25 maart 2019

10u24 0 De Haan De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft een vergunning geweigerd voor de uitbreiding van een landbouwbedrijf in de Platanenlaan Oost in De Haan. Dat laat burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) weten.

Er was grote ongerustheid in de buurt van de Platanenlaan Oost omdat een landbouwbedrijf zijn capaciteit wil verdubbelen. “Er was een aanvraag om de capaciteit te verhogen van 199 naar 407 runderen en van 3870 m3 tot 6480 m3 mest. Het transport van en naar het bedrijf zou met 56 procent toenemen terwijl de weg daar niet voor geschikt is”, laat Vandaele weten. “Vandaag al veroorzaakt het bedrijf heel wat overlast voor de buurt: op- en afrijden van vrachtwagens en tractoren door de woonwijken, geluidshinder, geurhinder en zo meer. De buurtbewoners hadden dan ook bezwaar ingediend tegen de uitbreiding: er waren 27 bezwaren van buurtbewoners en een petitie met 89 handtekeningen.” De gemeente De Haan verzette zich eveneens tegen de vergunning en uiteindelijk weigerde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de vergunning. “De gevraagde uitbreiding op die plaats, zo dicht tegen de bebouwing, is onaanvaardbaar. We hebben dat ook onmiddellijk tegen de landbouwer gezegd. Wij zijn blij dat de Provincie ons standpunt volgt”, zegt Vandaele nog.